IL PESCHERECCIO E’ PARTITO DALLA LIBIA SENZA CHE LA GUARDIA COSTIERA LIBICA LO BLOCCASSE: AVRA’ INTASCATO LA QUOTA CHE SPETTA AI TRAFFICANTI



Ancora sbarchi sulle coste calabresi. La scorsa notte, nel porto di Roccella Ionica, in Calabria, sono sbarcate 650 persone, tutti uomini, tra cui diversi minori, dopo aver viaggiato a bordo di un peschereccio di 30 metri, partito dalla Libia e sfuggendo a ogni controllo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, i 650 migranti provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare nel porto della Locride.

Durante il viaggio, secondo quanto raccontato dai migranti, l’imbarcazione si è scontrata con un’altra barca utilizzata da altri migranti in un precedente sbarco.

Una volta scesi a terra, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici senza frontiere, in attesa che si proceda ad una migliore sistemazione.

Secondo quanto riferito dalle autorità, tutti i migranti sono in buone condizioni di salute, e sono stati trasferiti in una struttura temporanea predisposta in un’area nei pressi del porto di Roccella.

Nella stessa struttura sono presenti altri migranti, giunti nei giorni scorsi: solo nel porto di Roccella Ionica, infatti, negli ultimi cinque giorni, si sono registrati 1.500 arrivi. Per le 22.30 di questa sera, invece, è atteso l’arrivo della nave Diciotti presso il porto di Reggio Calabria. A bordo sono presenti circa 600 migranti, di cui alcuni salvati in mare. Secondo quanto riferito dalle autorità, la maggior parte di loro verrà trasferita nell’hotspot di Lampedusa.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Marzo 27th, 2023 at 15:07 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.