E’ LA SUA GIUSTA COLLOCAZIONE, LO DICIAMO DA ANNI



Una cena che non è un matrimonio, ma un gemellaggio politico. Il patto “Forza Italia Viva” si fa sempre più concreto.

La cena a Firenze tra Gianfranco Miccichè e Matteo Renzi svelata ieri dal quotidiano La Sicilia rompe gli schemi e apre a nuovi scenari politici in vista delle Comunali di Palermo, in programma a maggio 2022.

Il vicerè berlusconiano Miccichè è volato in Toscana per una cena a quattrocchi con Mr. “Se perdo al referendum non mi vedrete più”. Era il 2016 e aggiungeva “Se io perdo, con che faccia rimango? Ma non è che vado a casa, smetto proprio di fare politica” – 8 maggio 2016.

Renzi invece è ancora in sella e dopo aver fatto cadere il Governo Conte bis, con un partito del 2%, pensa di passare col centrodestra per conquistare Palermo. Evidentemente non gli è bastato l’accordo bluff con Crocetta che fece perdere alla Sicilia qualcosa come 3 miliardi per i contenziosi con lo Stato.

A svelare i retroscena di questo patto tra gli azzurri e i renziani è lo stesso Miccichè, che oggi dalle colonne di Repubblica racconta come si è arrivata a questa intesa. «Forza Italia sposa Italia Viva? Macché. L’ho detto a Renzi che i matrimoni si celebrano a Roma. Non un matrimonio, ma ottimi rapporti. In ogni caso credo che il destino di Renzi sia nel centrodestra. Secondo me alle comunali di Palermo e Genova, Renzi ufficializzerà la sua adesione al centrodestra».

Un motivo in più per non votarli.

(da agenzie)

