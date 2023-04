LA PRESIDENTE DEL GRUPPO INTERPARLAMENTARE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI: “NON CAPISCE COSA LE STA SUCCEDENDO, LONTANA DAI SUOI CUCCIOLI”



È durata tre ore la visita della deputata Michela Vittoria Brambilla al Casteller di Trento, dove è rinchiusa Jj4, l’orsa che ha ucciso Andrea Papi. La parlamentare ex Forza Italia che presidente l’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali ha commentato quali siano le condizioni dell’orsa catturata in Trentino e come procede la sua “detenzione”.

«È posizionata in un’area piccola, in attesa che si abitui alla cattività – spiega Brambilla – nella tana, buia e nascosta, si sente più sicura, ma non può comunque accedere alla parte esterna. Già dal primo giorno in cui è stata catturata, si è nutrita e ha una vasca a disposizione per fare il bagno».

Brambilla assicura che «sta bene», anche se la sua impressione è che sia «traumatizzata, spaesata e impaurita. Non capisce ancora cosa le sta succedendo, perché lontana dai propri cuccioli. Fisicamente sta bene, magia le mele che le piacevano tanto anche prima, ma non è nel suo habitat. Mi impegno a continuare a vigilare sulla loro incolumità. Ringrazio il corpo forestale di Trento e il personale del Casteller per il loro impegno. Certo, non dobbiamo dimenticare che questi animali vivono in uno spazio in cui non sono più liberi, in una prigione”

(da Open)

