“IMPRONTA DI TIPO ISTITUZIONALE IMPRONTATA ALLA COLLABORAZIONE”



Il Presidente della Sicilia Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’, ha sorpreso distaccandosi dalla linea della destra esprimendo vicinanza al Ministro Roberto Speranza, da giorni nel mirino di Fratelli d’Italia che chiede insistemente le sue dimissioni: “Non sono parlamentare nazionale, non mi esprimo perché non ho valutazioni per adottare una scelta. Per quel che riguarda i rapporti con la Sicilia abbiamo individuato nel ministro Speranza una condotta di tipo istituzionale improntata alla collaborazione. Ho lavorato bene con Speranza”.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Aprile 19th, 2021 at 21:46 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.