LA COMUNITA’ EBRAICA: “AGGHIACCIANTE”… FDI NON PUO’ FARE ALTRO CHE SOSPENDERLO, ENNESIMA BRUTTA FIGURA



Fratelli d’Italia ha sospeso dal partito Giorgio Longobardi “in seguito ad un post pubblicato su Facebook in data 13 agosto nel quale compaiono, del tutto impropriamente, inammissibili richiami al dramma dell’Olocausto”. Lo comunica in una nota il coordinatore cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli.

Il post è una provocazione dettata dal sarcasmo. Ma svela i meccanismi culturali che governano le idee del suo autore, Longobardi, consigliere comunale a Napoli di Fratelli d’Italia, che su Facebook pubblica un testo che ironizza sull’olocausto per lanciare i suoi strali contro il Pd.

Nel post, l’ormai ex esponente di FdI, aveva scritto: «Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il pericolo “fascismo” e combattere la destra brutta e cattiva, il programma sensazionale del Pd e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorni a reti unificate e h 24 i seguenti film».

Longobardi aveva poi citato diversi capolavori cinematografici sul tema, come Schindler’s List e La vita è bella, e gli ipotetici giorni di programmazione nel palinsesto. E, a chiusura del post, Longobardi scriveva: «Il tutto intervallato da approfondimenti e testimonianze da parte dei sopravvissuti all’Olocausto». Tra i commenti al post qualcuno scrive: «Io sono nato nel 71 e quindi l’Olocausto non l’ho visto come non ho visto lo sbarco sulla Luna». Mentre in un altro commento si legge: «Trasmettessero pure tutti gli omicidi, milioni, dei rossi, cinesi e sovietici».

Prima della sospensione da parte dei vertici di FdI, Longobardi era tornato sul tema con un nuovo post in cui si è difeso dalle polemiche, spiegando di non aver voluto scherzare sull’Olocausto

