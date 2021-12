FINITA LA FARSA DEI CAZZARI SOVRANISTI



Domando a me stesso se sta accadendo qualcosa che ci sfugge. Qualche macchinazione oscura che non si è ancora manifestata o forse si è manifestata a mio o vostra insaputa.

Perché apro la televisione e vedo decine di spot natalizi.

Esco in città e vedo quasi tutte le vetrine con gli addobbi di Natale, vedo chiese aperte con i presepi. Vedo alberi di Natale dappertutto, compreso il famoso spelacchio.

Vedo la programmazione di concerti di Natale, celebrazioni di Natale, messe di Natale, processioni di Natale, vedo sacerdoti, suore e fedeli entrare e uscire liberamente dalle Chiese e la Pastorale del Papa sul Presepio stampata e diffusa in tante edizioni sempre liberamente e senza censure.

A Napoli, in via San Gregorio Armeno, gli artigiani (bravissimi) continuano a fare affari con le statutte del presepe che si possono produrre e – udite udite – persono comprare e vendese senza che arrivi la Digos ad arrestare nessuno.

E allora se questo è vero, come è vero, la domanda è: c’è qualcuno che cerca di impedirci di festeggiare il Natale?

C’è qualche legge in vista che vieti le celebrazioni natalizie o ordini di nascondere i simboli religiosi un po’ come Putin in Russia fa con gli omosessuali che non devono mostrare simboli?

Siccome non c’è la domanda (di facile risposta) è: ma perché e i sovranisti in generale stanno dando vita a tutte queste sceneggiate per la difesa del Natale?

Natale (e Santo Stefano) sono state abolite come Feste? No.

E allora il miserevole trucchetto diventa chiaro: alimentare nel popolo beota la falsa idea sul fatto che qualcuno voglia portare via le tradizioni italiane, attentando alla nostra identità e di menzogna in menzogna pur di alimentare la paura dello stranieri, ovviamente con particolare riguardo ai musulmani.

E, tra l’altro, mettendo da parte il fatto che gli stranieri che sono in Italia sono soprattutto cristiani (latinoamericani, filippini, una metà degli africani) anche se una parte di loro (rumeni e albanesi) sono spesso ortodossi e quindi festeggiano il Natale in giorni diversi.

Quanta meschinità e quanto falso cristianesimo ci vuole nel tentativo di alimentare paure inesistenti e usare l’identità cristiana per creare discriminazioni, divisione e odio?

Gesù ha predicato e rappresenta il contrario di questi xenofobi livorosi e egoisti.

Che dire: questi del cristianesimo conoscono tutto. Eccetto la Bibbia, il vangelo, Gesù Cristo e anche Dio, che solo fino all’altro giorno confondevano con Odino mentre lo cercavano sui fondali del Po.

(da Globalist)

