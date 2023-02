IL PRESIDENTE UCRAINO VEDE LA PREMIER INSIEME AI LEADER DI ALTRI CINQUE PAESI



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende parte all’incontro con Volodymyr Zelensky, a Bruxelles, dove il presidente ucraino è ospite del Consiglio europeo.

Non si tratta quindi di un bilaterale: insieme all’italiana, infatti, ci saranno anche i leader di Spagna, Polonia, Romania, Paesi Bassi e Svezia. È il primo dei quattro gruppi concordati dalle varie diplomazie, impegnate a organizzare i confronti nell’Europa Building della capitale belga.

Il secondo gruppo è composto dagli esponenti Estonia, Lettonia, Finlandia, Danimarca, Repubblica Ceca e Slovacchia. Nel terzo c’è l’ungherese Viktor Orban, e con lui i leader di Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Cipro.

Il quarto gruppo vede seduti allo stesso tavolo Portogallo, Malta, Belgio, Lussemburgo, Lituania e Irlanda.

Secondo le stime, gli incontri di ciascun gruppo sono durati una mezz’ora scarsa.

Durante la mattinata, Meloni e Zelensky si sono salutati con una stretta di mano e un abbraccio, non sufficiente a spegnere le polemiche per il mancato invito dell’italiana all’Eliseo, per la cena ospitata da Emmanuel Macron.

Anche perché l’aggruppamento degli incontri ha fatto saltare il bilaterale tra l’ucraino e la leader di Fratelli d’Italia che, precedentemente, era stato inserito nel programma ufficiale di Zelensky.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Febbraio 9th, 2023 at 21:16 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.