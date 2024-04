L’AUMENTO DEI SALARI E LE NUOVE TECNOLOGIE STANNO RINNOVANDO IL VOLTO DI QUESTE PROFESSIONI



A lungo afflitti da una crisi di manodopera, i mestieri qualificati stanno nuovamente attraendo i giovani lavoratori americani, molti dei quali stanno scegliendo di abbandonare il percorso universitario. L’aumento dei salari e le nuove tecnologie stanno rinnovando il volto di queste professioni, liberandole dallo stereotipo di essere dei lavori di basso livello.

Le iscrizioni ai programmi di formazione professionale sono in aumento mentre le iscrizioni complessive ai college sono in calo. Il numero di studenti iscritti a college comunitari con orientamento professionale è aumentato del 16% lo scorso anno, raggiungendo il livello più alto da quando il National Student Clearinghouse ha iniziato a monitorare tali dati nel 2018.

Una carenza di operai qualificati, causata dal pensionamento di elettricisti, idraulici e saldatori più anziani, sta facendo aumentare il costo della manodopera, come hanno scoperto molti proprietari di case scioccati dai costi di riparazioni e ristrutturazioni degli ultimi anni.

Lo scorso anno la retribuzione media per le nuove assunzioni nel settore edile è aumentata del 5,1% arrivando a 48.089 dollari. Al contrario, i nuovi assunti nei servizi professionali hanno guadagnato 39.520 dollari all’anno, in aumento del 2,7% rispetto al 2022, secondo i dati del fornitore di servizi di gestione stipendi ADP.

Negli ultimi tempi è aumentata la domanda di apprendistati professionali, che consentono agli studenti di combinare l’esperienza lavorativa con un corso di studi spesso pagato dai datori di lavoro.

Inoltre l’ascesa dell’intelligenza artificiale sta cambiando i calcoli sulla carriera di alcuni giovani. La maggior parte degli intervistati da Jobber ritiene che i lavori dei colletti blu offrano una migliore sicurezza lavorativa rispetto a quelli dei colletti bianchi. Ma quasi l’80% degli intervistati nel sondaggio di Jobber ha affermato che i loro genitori volevano che andassero al college. Le professioni che comportano un’istruzione universitaria generalmente guadagnano di più nel tempo. Secondo ADP, i lavoratori dei servizi professionali e aziendali, ad esempio, guadagnano in media 78.500 dollari rispetto ai 69.200 dollari dell’edilizia

Il numero di falegnami negli Stati Uniti è cresciuto negli ultimi dieci anni, mentre la loro età media è scesa da 42,2 a 40,9. Lo stesso vale per gli elettricisti, cresciuti di 229.000. l’età media è diminuita di 2,9 anni.

Alcuni membri della generazione Z affermano di essere attratti dai mestieri qualificati per il loro potenziale imprenditoriale.

(da wsj.com)

