SU TELEGRAM “MR E MRS SAXON” (COSÌ SI FACEVANO CHIAMARE I DUE “NAZI-PROF”) DIFFONDEVANO CONTENUTI ANTI-SEMITI, RAZZISTI E OMOFOBI SU UN GRUPPO CHIAMATO “’DISSIDENT HOMESCHOOL”



Shock in Ohio dove una coppia da due anni teneva “lezioni di nazismo” online a oltre 2.400 studenti. Mr e Mrs Saxon, così si facevano chiamare gli insegnanti neonazisti secondo quanto denunciato dal gruppo anti-fascista Anonymous Comrades Collective hanno aperto il loro canale Telegram nell’ottobre del 2021 con il nome ‘Dissident Homeschool. Per due anni, riportano i media americani hanno diffuso indisturbati contenuti razzisti, antisemiti e omofobi, oltre che storicamente imprecisi intrisi di citazioni di Adolf Hitler o del generale confederato Robert E. Lee.

Quando il gruppo ha raggiunto i 1.000 a dicembre 2021, Katja Lawrence, questo il vero nome della signora Saxon, ha pubblicato una foto di bambini che fanno il saluto nazista. “Mi riempie il cuore di gioia sapere che esiste una base così forte di nazionalsocialisti interessati alla nostra vittoria”, ha scritto sotto l’immagine shock. Dopo che la storia è venuta fuori due giorni fa grazie ad un servizio di Vice, il Dipartimento dell’Istruzione dell’Ohio ha dichiarato che sta “esaminando la conformità della scuola ai requisiti legali e normativi”, ma l’indignazione nel settore dell’istruzione e da parte di politici locali è forte con i democratici che hanno attaccato le legge sull’insegnamento da casa perche’ troppo vaghe.

(da agenzie)

