E’ rimasta l’ultima roccaforte della resistenza ai talebani in Afghanistan, una grande difesa contro gli invasori comandata dal leader Massoud.

“Una rivolta generale è stata dichiarata attraverso il Panshir contro l’aggressione talebana. Secondo i principi del Panshir, in una situazione come questa, nessuno deve aspettare a casa, tutti devono essere pronti a prendere le armi per difendere sé stessi e i loro villaggi”.

E’ quanto si legge sull’account twitter Panjshir_Province, riconducibile alla resistenza.

L’account mostra anche un filmato in cui dei talebani vengono catturati e riporta di “pesanti scontri” nei distretti di Shutul e Anaba, con i talebani attaccati dalla resistenza lungo la principale via di comunicazione.

In un altro tweet si afferma che le Forze della Resistenza hanno fatto saltare una parte della montagna nell’area di Danah, intrappolando un migliaio di combattenti talebani che erano entrati nella valle del Panshir.

Le milizie ribelli di quella che un tempo era l’alleanza del nord non cedono anche se i taleban o hanno chiuso l’area impedendo l’arrivo di medicine, generi di prima necessità e altro.

“Non rinunceremo mai alla lotta”. E’ il messaggio lanciato attraverso Facebook dal leader della resistenza afghana ai talebani, Ahmad Massoud

“La lotta in Panjshir e ad Herat, con le nostre coraggiose sorelle, dimostra che il popolo non ha paura”, scrive ancora Ahmad Massoud.

“Il fallimento – conclude – c’è solo quando rinunci alla lotta per i tuoi diritti. Il nostro popolo non si stancherà mai di confidare in Dio e andrà avanti per costruire un Afghanistan prospero, libero e indipendente”.

