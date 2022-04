I CODARDI RUSSI HANNO PAURA DI ADDENTRARSI NEI CUNICOLI, SI TEME L’USO DI ARMI CHIMICHE PER UCCIDERE I PATRIOTI

A Mariupol “ci sono ancora le nostre forze armate, i nostri soldati, che combatteranno fino alla fine”. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, in un’intervista ad Abc News.

La città di Mariupol, assediata dalle forze armate russe, non è ancora caduta. Si continua a combattere nell’acciaieria Azovstal, che con la sua vasta rete di tunnel sotterranei consente di sfuggire agli assalti nemici, e che è diventata la base del battaglione nazionalista Azov.

L‘ultimatum per la resa è scaduto all’alba e di ieri e gli ultimi combattenti ucraini asserragliati all’interno dell’acciaieria hanno rifiutato la proposta di deporre le armi offerta dalle forze russe, che ora minacciano di eliminarli. “Se continuano a opporre resistenza, saranno tutti eliminati”, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo alla resistenza ucraina.

Il generale Igor Konashenkov ha detto che insieme alle truppe ucraine ci sono circa 400 mercenari stranieri, che combattono al fianco delle forze ucraine, accerchiati ad Azovstal, la maggior parte provenienti da Paesi europei e dal Canada, i quali comunicano in sei lingue, secondo le intercettazioni. L’affermazione di Konashenkov non può essere verificata in modo indipendente, sottolinea AP.

Non è chiaro come la Russia possa pianificare un’irruzione al suo interno, senza rischiare di avere innumerevoli perdite tra i suoi uomini.

Sarebbe complicato anche usare le bombe ‘bunker buster’, armi utilizzate ad Aleppo, senza avere una conoscenza precisa degli obiettivi, cosa non semplice data la vastità dell’area da attaccare: un complesso di edifici, fornaci e binari che si espande per oltre 11 chilometri quadrati.

A questo punto non è escluso che possa avere in programma un attacco chimico, secondo Agi.

(da agenzie)

Correlati