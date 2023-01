IL CESSATE IL FUOCO CHE IL PRESIDENTE RUSSO HA DICHIARATO UNILATERALMENTE NON CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA



Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito alla cerimonia ortodossa di celebrazione del Natale alla Cattedrale dell’Annunciazione del Cremlino, a Mosca. E lo ha fatto — secondo quanto si vede in un video — completamente da solo.

Negli anni passati, ricorda il dispaccio dell’agenzia di stampa Tass, aveva di solito partecipato alle celebrazioni in chiese che si trovavano in altre regioni della Federazione, ma già l’anno scorso si era «avvicinato» andando alla chiesa vicina alla sua residenza fuori città, a Novo-Ogaryovo, che si trova comunque nella regione di Mosca.

Il cessate il fuoco dichiarato unilateralmente dal presidente russo Vladimir Putin «non cambia il fatto che la Russia sta occupando illegalmente parti del territorio ucraino. Il ritiro delle truppe e delle attrezzature militari russe dall’intero territorio ucraino all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti è l’unica opzione seria per ripristinare la pace e la sicurezza».

È quanto ha detto l’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, in un colloquio telefonico avuto oggi con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. «In assenza di tali azioni concrete, un cessate il fuoco unilaterale sembra solo un tentativo della Russia di guadagnare tempo per rifornire e riorganizzare le sue truppe o per riparare la sua reputazione internazionale distrutta», ha aggiunto Borrell secondo quanto riferito dal Servizio di azione esterna dell’Ue.

Un gruppo di hacker russi noti come `Cold River´ ha colpito tre laboratori di ricerca nucleare negli Stati Uniti la scorsa estate. Lo riferisce in esclusiva la Reuters sul suo sito. L’attacco è avvenuto tra agosto e settembre proprio nei giorni in cui il presidente russo Vladimir Putin minacciava l’uso di armi nucleari per difendere il proprio territorio. I laboratori Usa presi di mira da Cold River , che dall’inizio della guerra in Ucraina ha sferrato diversi cyberattacchi contro Kiev, sono Brookhaven, Argonne e Lawrence Livermore.

(da la Stampa)

Correlati