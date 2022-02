EVASORE FISCALE DICHIARATO, IN UNO STATO FASCISTA SAREBBE IN GALERA DA TEMPO



È proprietario di un bar a Massa, in Toscana, dove non si chiede di indossare la mascherina e non si controlla il Green Pass.

Nicola Franzoni è il leader del movimento no vax, quello che fa riferimento al cosiddetto “Fronte di liberazione Nazionale”, molto in voga sui social. Quello stesso movimento che oggi vorrebbe marciare su Roma – partendo dai Castelli Romani – per protestare contro le restrizioni sanitarie e la certificazione verde. Ma questo è solo l’occhiello della storia di un personaggio macchiettistico.

Parla di esercito no vax per difendere i loro diritti, rivendica quell’etichetta di “camerata” e la sua fiera vicinanza a uno dei leader di Forza Nuova (ora in carcere per l’assalto alla sede della CGIL), Giuliano Castellino.

Si vanta di non pagare nulla allo Stato: né le tasse, né le sanzioni che vengono continuamente emesse nei confronti della sua attività commerciale per il mancato rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli.

Poi, a pochi passi dal suo bar, ha anche creato una palestra che va al di là della legge, dove tutti i non vaccinati possono allenarsi.

E proprio all’interno di quella struttura, ha spiegato tutte le sue folli teorie all’inviato di “Non è L’Arena”. Dopo essersi vantato dei suoi successi (e insuccessi) social, ecco i primi deliri: “Spiegatemi perché chi entra in ospedale muore. Tutti quelli che entrano in ospedale muoiono. Li uccidono”.

Questo è il punto di partenza di una serie di complotti e cospirazioni di chi, a inizio intervista, ha detto di non credere alla pandemia. Poi il riferimento a paradossali cure domiciliari date in pasto ai suoi seguaci e quella risata quando il cronista gli chiede se considera “Draghi” un “fascista”.

Una domanda che lo tocca nel profondo, visto che lui – poco dopo – rivendica l’etichetta di camerata. Insomma, lui sa cosa è il fascismo . Ed è lui che vuole guidare i no vax dai Pratoni del Vivaro a Roma, per la sua marcia. Nonostante i divieti.

(da NeXtQuotidiano)

Correlati