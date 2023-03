GIORGIA MELONI AL SENATO PARLA DI GEOPOLITICA E IL COGNATO, IL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SI ADDORMENTA, STANCO E SCOMPOSTO



In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Senato con ministri e viceministri assisi al tavolo del governo.

L’unico fuori, seduto su una sedia il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida di cui si nota la posizione poco composta, gambe divaricate, stomaco in bella vista.

Particolarmente affaticato e deconcentrato, si sfiora il viso – proprio come i neonati con i loro movimenti inconsapevoli durante il sonno – per poi sfinito crollare appennicandosi cullato dalle voce della cognata.

(da Dagoreport)

