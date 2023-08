QUALCHE ANNO FA, IL GENERALE FABIO MINI DISSE CHE C’ERANO MOLTISSIMI GAY, A TUTTI I LIVELLI, ANCHE FRA I VERTICI



Dopo le dichiarazioni del generale Roberto Vannacci sui gay, che tanto scalpore hanno destato e che gli sono costate la destituzione dal comando, sorge spontaneo un interrogativo: quanti saranno gli omosessuali nelle forze armate?

Secondo Polis Aperta, l’associazione LGBTQ+ che raduna uomini e donne omosessuali nelle forze dell’ordine, i gay e le lesbiche in divisa che vivono apertamente il loro orientamento sessuale raggiungerebbero addirittura il 10%, uno su dieci, cifra approssimata per difetto poiché non conteggia quei poliziotti e militari che invece preferiscono tacere sul proprio orientamento sessuale.

“Molti poliziotti e militari hanno paura di fare coming out,” dichiara l’agente di polizia Simonetta Moro, già presidente di Polis Aperta, “hanno paura che rivelare il proprio orientamento sessuale possa bloccare la carriera”.

E riguardo alla carriera degli omosessuali in divisa, qualche anno fa si espresse un pezzo grosso dell’esercito, addirittura un omologo di Vannacci, ovvero il generale Fabio Mini, ex capo di Stato Maggiore del Comando Nato delle forze alleate del Sud Europa.

Prima in un’intervista all’Espresso e poi ai microfoni di KlausCondicio condotto da Klaus Davi, Mini raccontò testualmente: “Nell’esercito italiano resiste il mito del macho, l’uomo duro tutto di un pezzo, ma nella mia lunga carriera ho riscontrato moltissimi gay a tutti livelli, anche fra i vertici come i generali. Alcuni generali hanno promosso i loro favoriti e agevolato la loro carriera”.

Questi generali omosessuali, e in generale i gay e le lesbiche appartenenti alle forze dell’ordine, come avranno accolto le parole di Vannacci sulla loro “anormalità”? Sarebbe interessante saperlo.

