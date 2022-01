BUFALA SMENTITA IN POCHI MINUTI… TRANQUILLI, POTETE ACQUISTARE ANCHE I LECCA LECCA



Una lunga campagna e un battage pubblicitario notevole, con tutti i pezzi da novanta in campo, ha caratterizzato il primo pomeriggio di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni ha innescato la miccia dopo l’approvazione del dpcm che elenca i luoghi dove non sarà necessario il green pass per poter entrare o usufruire dei servizi erogati: «Nuovo delirio del governo – ha scritto su Facebook -: senza il green pass si potrà andare al supermercato ma solo per comprare beni primari. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il governo dei migliori insieme alla sua cricca di esperti».

Poi, è stata la volta del giornalista Nicola Porro che ha pubblicato un video-editoriale su questa misura che ha già ottenuto migliaia di condivisioni. Insomma, in breve tempo – in questo primo pomeriggio del 21 gennaio – si è diffusa la notizia che i non vaccinati potranno andare al supermercato senza green pass soltanto per acquistare beni di prima necessità.

Ovviamente, però, si è rivelato tutto un fuoco di paglia.

Senza green pass solo beni di prima necessità? NO!

L’equivoco sta alla lettera a) del dpcm del 21 gennaio pubblicato in seguito all’approvazione del governo: a questa voce si fa presente che si può accedere senza green pass negli esercizi commerciali per «esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto».

Non si parla di accesso ai supermercati esclusivamente legato all’acquisto di beni di prima necessità, ma di esigenze alimentari e di prima necessità. Congiunzione.

A chiarire ulteriormente questo passaggio del dpcm, è arrivata anche una risposta alle FAQ da parte della presidenza del Consiglio: «Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? – si chiede nella Faq – Sì – è la risposta -, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri».

Il dilemma sulla possibilità di acquistare lecca-lecca, preservativi, una birra al supermercato non si può porre: semplicemente qualsiasi acquisto può essere effettuato al supermercato anche senza green pass.

(da agenzie)

