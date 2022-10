“ORMAI IL LOOK DELLA MELONI E’ DI MODA, ME LO HANNO CHIESTO GIA’ 50 CLIENTI”: PARLA IL PARRUCCHIERE DI “DONNA GIORGIA”… “AL GIURAMENTO LA MELONI AVRA’ UN TAGLIO ‘BOB LUNGO’ BIONDO MIELATO. MAGARI LE FARÒ UNA PIEGA CON DELLE ONDE”



I capelli di Giorgia Meloni? “Sono già venute quasi 50 donne nel mio salone che mi hanno chiesto il taglio alla Giorgia, le mie clienti mi telefonano e mi chiedono il taglio ‘bob lungo’, il taglio alla Meloni, e il suo stesso colore, un biondo mielato”.

A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Antonio Pruno, parrucchiere della premier in pectore Giorgia Meloni, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Per il probabile giuramento da premier pensa le farà un nuovo look? “No, magari cambierò la piega, vediamo come ci si sentirà quella mattina. Probabilmente Giorgia si presenterà con il ‘bob lungo’ biondo mielato – ha detto Pruno a Un Giorno da Pecora – magari le farò una piega con delle onde ma dipende da come ci sveglieremo quella mattina. Comunque le faremo qualcosa di elegante, con lo stile di Giorgia Meloni”.

(da agenzie)

