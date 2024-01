SECONDO L’INCHIESTA DI REPORT ANCE AGENTI DEI SERVIZI INGLESI ERANO A ROMA IN QUEI GIORNI



La presenza in quei giorni a Roma di uomini dei servizi segreti inglesi. Ma non solo: anche la notizia di una telefonata arrivata a Francesco Cossiga prima di quella delle Br che annunciava la morte di Aldo Moro. Report oggi alle 21 su Rai Tre conduce una lunga inchiesta sulla morte del volto simbolo della Democrazia cristiana dialogante con la sinistra e l’Est europeo.

I giornalisti della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci intervistano l’allora numero due del partito socialista Claudio Signorile che dice: “Io quello che pensavo, che sapevo, era che questa continua presenza, che soprattutto nell’ultimo periodo era diventata quasi ossessiva, dei servizi inglesi”.

Aprendo all’ipotesi che si siano stati altri interessi ad armare le Br. Ma non solo. Lo stesso Signorile conferma a Report di una telefonata ricevuta il 9 maggio, quando si trovava nella stanza di Cossiga, che già di prima mattina avvertiva della morte di Moro: “Si accende il cicalino e dal cicalino la voce. Due messaggi. Il primo: la macchina rossa eccetera dentro, poi il secondo dopo qualche minuto: la nota personalità, linguaggio burocratico del Ministero degli Interni, per personalità si tratta eccetera, eccetera a quel punto mi dice mi devo dimettere e io dico, fai bene. Ci abbracciamo”, racconta Signorile.

A questo punto il giornalista Paolo Mondani aggiunge: “Voi ricevete tra le 9 e mezza e le dieci che la comunicazione che la nota personalità è morta, cioè che Moro è stato trovato a via Caetani morto. E invece la telefonata di brigatista Morucci al professor Tritto che dice ‘lo troverete a via Caetani’ è delle 12 e un quarto”.

Signorile e Cossiga ascoltano insomma al ministero, mentre prendono il caffè, due messaggi chiari sul ritrovamento della R4 rossa con il corpo di Moro comunicati dai dirigenti della Polizia tra le 9,30 e le 10,30 del 9 maggio. La telefonata del brigatista Morucci al professor Francesco Tritto, amico e collaboratore di Moro, è delle 12,13. Le Br avvertono lo Stato che Moro è morto. Ma lo Stato già lo sa da ore.

“A metà mattinata salta quindi con un inquietante tempismo la direzione della Dc che avrebbe dovuto riaprire la trattativa per la liberazione di Moro. Una macabra sceneggiatura che testimonia il macroscopico vuoto di verità che ancora pesa come un macigno su questa tragedia”, conclude Report che oggi in questa inchiesta intervisterà altri testimoni chiave dei giorni del rapimento.

(da La Repubblica)

