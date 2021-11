SENZA VACCINAZIONE NON DEVI ENTRARE PIU’ NEANCHE AL PANIFICIO, A SCUOLA E AL LAVORO… IN CASO DI VIOLAZIONE 10.000 EURO DI MULTA LA PRIMA VOLTA, ARRESTO LA SECONDA: COSI’ SI RADDRIZZANO I CERVELLI DEI MALPENSANTI



Non c’è niente da fare: con lo zoccolo duro di No vax è tempo perso ricordare i quasi 140mila morti in Italia, è inutile avvisare che pure in Germania si va verso forme di obbligo vaccinale o far notare che in terapia intensiva ci finisce molto di più chi non è vaccinato, visto che non credono ad alcun dato ufficiale e se si insiste si viene accusati di complicità con la dittatura sanitaria.

Purtroppo nessuno mai al mondo sarà più sordo di chi non vuol sentire, e dunque bisogna cominciare a domandarsi cosa si può fare oltre ad attendere che i contagi risalgano in modo critico anche da noi, visto che il generale Figliuolo è bloccato con tutta la sua campagna vaccinale in un pantano di nove milioni di irriducibili negazionisti del virus e di quella che al momento è la migliore cura di cui disponiamo.

Con oltre l’85% di vaccinati, nel Paese si sta facendo largo l’idea del vaccino obbligatorio, tesi che sosteniamo da tempo e che è prevista dall’art 32 della Costituzione a tutela della salute dell’intera comunita.

L’obbligo vaccinale applicato seriamente, però.

Ovvero se vuoi entrare in un negozio, in un supermercato, a scuola, al lavoro, devi esibire il certificato di vaccinazione, basta la cazzata dei tamponi.

Non vuoi vaccinarti? Resti chiuso in casa così rompi i coglioni solo a chi ti sopporta e ordini pranzo e cena on line.

Esci senza esserti vaccinato? 10.000 euro di multa e alla seconda volta arresto immediato per attentato alla salute pubblica.

Misure draconiane per coglioni cronici o non se ne esce.

