IL MINISTRO DELL’INTERNO DI PARIGI, DARMANIN, RINCARA LA DOSE CONTRO IL GOVERNO MELONI: “ROMA È STATA DISUMANA. CINQUECENTO POLIZIOTTI SONO GIÀ ALLA FRONTIERA ITALIANA PER CONTROLLARE IL CONFINE”



La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero.

Nove paesi europei si sono impegnati ad accogliere “i due terzi” dei 234 migranti della Ocean Viking. Fra i paesi europei che si sono impegnati ad accogliere i migranti, ha detto Darmanin su TF1, la Germania riceverà “oltre 80 persone”.

Croazia, Romania, Bulgaria, Lituania, Malta, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda accoglieranno anch’essi migranti in nome della “solidarietà europea”, ha aggiunto Darmanin.

I rifugiati che saranno accolti saranno quelli “compatibili con la richiesta di asilo” ha spiegato il ministro

Il ministro ha aggiunto che “le autorità italiane non sono state neppure professionali, hanno lasciato 20 giorni questa nave senza comunicare nessuna decisione. Cinquecento poliziotti francesi sono già alla frontiera italiana per meglio controllare il nostro confine”.

(da agenzie)

