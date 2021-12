RECORD ANCHE IN PORTOGALLO:.. UK OFFRE, DANIMARCA TASSO PIU’ ALTO



Fino a due o tre volte più contagiosa della variante Delta, ma meno grave, almeno stando agli studi più recenti condotti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Edimburgo, Omicron dilaga in Europa. E riesce a eludere i vaccini, infettando anche persone immunizzate.

I primi giorni dopo le feste di Natale registrano casi record in molti paesi di Europa, come la Francia con 180.000 contagi nelle ultime 24 ore e l’Inghilterra che ne ha quasi 130mila. Anche il Portogallo riporta infezioni da record, nonostante nonostante un’alta percentuale di popolazione vaccinata, e l’Italia, che ha raggiunto i 78mila casi giornalieri, mai così tanti dall’inizio della pandemia.

La Scandinavia è tra le regioni europee che sta affrontando una rapida ascesa dei contagi. La Danimarca registra infatti il più alto tasso di infezioni al mondo: su 100 mila abitanti in 1.612 sono positivi al Covid. E la Finlandia, dopo una riunione-lampo del governo, ha deciso di correre ai ripari vietando, salvo alcune eccezioni, ai non vaccinati di entrare nel Paese.

Francia

La Francia ha riportato un record di 179.807 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di gran lunga il numero più alto dall’inizio della pandemia. Il precedente record di 104.611 era stato stabilito sabato.

Il paese ha annunciato nuove misure anti Covid nel tentativo di arginare l’impennata di infezioni. Dal 3 gennaio 2022, lavorare da casa sarà obbligatorio per almeno tre giorni a settimana per coloro che possono farlo, mentre i raduni pubblici saranno limitati a 2.000 persone al chiuso, e a 5.000 all’aperto.

Inghilterra

Il Regno Unito ha riportato un record di 129.471 nuovi casi, all’indomani delle parole del primo ministro Boris Johnson che ha dichiarato di non prevedere nuove restrizioni per limitare la diffusione del virus.

Questa cifra è la più alta mai registrata, e in crescita rispetto ai 98.515 casi riportati ieri. Il precedente record di infezioni giornaliere era di 122.186 il 24 dicembre 2021.

I dati non sono completi perché non includono le cifre per la Scozia e l’Irlanda del Nord a causa delle differenze nelle pratiche di segnalazione durante le vacanze di Natale. I 12.378 casi riportati per il Galles includono dati che normalmente sarebbero stati riportati nei giorni precedenti. Quindi è probabile che le cifre reali siano più alte.

Danimarca

La Danimarca ha il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il paese di 5,8 milioni di persone ha riportato un nuovo record lunedì per le infezioni giornaliere e ora ha la più alta incidenza mai registrata. I nuovi casi giornalieri per la prima volta sono stati 16.164, sui 130.686 test PCR, dando un tasso di positività del 12,4%.

Dalla scorsa settimana, la variante Omicron è la forma dominante del virus nel paese. La Danimarca, stando ai numeri di Our World in Data è anche tra i paesi che effettua più test per residente.

Portogallo

Il Portogallo ha riportato un record di 17.172 nuovi casi nelle ultime 24 ore, battendo il precedente massimo di 16.432 casi che era stato registrato alla fine di gennaio del 2021.

Con circa l′87% dei suoi 10 milioni di abitanti vaccinati e quasi 2,4 milioni di persone che hanno ricevuto la terza dose, il Portogallo ha uno dei tassi di vaccinazione Covid più alti del mondo. Nonostante questo i dati ufficiali mostrano che la variante Omicron rappresenta il 61,5% di tutti i nuovi casi nel paese.

Spagna

Alimentati dalla variante Omicron i casi in Spagna sono aumentati in modo vertiginoso nell’ultimo mese, spingendo l’incidenza nazionale di 14 giorni a un record di 1.206 casi per 100.000 persone lunedì, un aumento di cinque volte dall’inizio di dicembre.

Aggiornando i dati relativi al Covid dopo una pausa di quattro giorni, le autorità sanitarie del Paese hanno riferito lunedì sera di 214.619 nuovi casi e 120 decessi da giovedì.

Il governo ha reintrodotto un mandato per le mascherine all’aperto la scorsa settimana, ma finora non ha tentato di reimporre restrizioni nazionali più severe. Tuttavia, le amministrazioni regionali, che sono responsabili dell’attuazione della propria politica sanitaria, hanno introdotto misure che vanno da un coprifuoco notturno in Catalogna a limiti sugli incontri sociali e sugli orari di apertura dei bar.

Grecia

La Grecia ha riportato un nuovo record giornaliero di 21.657 casi di Covid oggi, più del doppio del giorno prima, che era già un record, di 9.284 casi di lunedì. A sua volta quella cifra era più del doppio di quella di domenica, 4.036.

(da Huffingtonpost)

