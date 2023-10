UN IMPUTATO PER SEQUESTRO DI PERSONA AGGRAVATO CHE ACCUSA UN GIOVANE PER AVER PARTECIPATO A UNA MANIFESTAZIONE… E PARLA LUI CHE FREQUENTAVA IL LEONCAVALLO E LO DIFENDEVA PURE IN CONSIGLIO COMUNALE A MILANO



Francesco Moffa, 26enne figlio di Jolanda Apostolico magistrato assurto alle cronache per la mancata applicazione del decreto Meloni sui migranti, è stato protagonista di una manifestazione a Padova nel 2019. La vicenda riguardava una contromanifestazione organizzata dai centri sociali in risposta ad un corteo antiabortista di Forza Nuova.

Moffa con il suo gruppo entrò a contatto con la polizia, tirando un pugno ad uno scudo di una agente, e per questo venne indagato per resistenza a pubblico ufficiale assieme ad altri 14 giovani per venire poi assolto dal giudice monocratico.

Al processo, Apostolico fu presente come testimone e riferì che durante la protesta «la polizia aveva usato violenza contro i partecipanti» dicendo che il figlio le aveva mostrato «in video un ematoma comparso sulla gamba a seguito di un colpo subito». In udienza riferì anche che il figlio «le mostrava – in quell’occasione – i jeans imbrattati del sangue di una sua amica che era rimasta ferita a causa di una manganellata».

La sentenza datata il 2 febbraio 2023 mandava assolto Moffa con altri 12 imputati.

Salvini e la stampa sovranista dovrebbero ricordare:

1) Il figlio della Apostolico fu assolto, quindi non vi fu nessuna violenza o resistenza a pubblico ufficiale

2) Non fu l’unico a essere assolto (per la testimonianza della madre), ma tutti i 14 imputati vennero assolti.

3) Citare “era con i centri sociali” è un autogol, Salvini ha frequentato il Leoncavallo di Milano a lungo e lo ha anche difeso in un consiglio comunale di Milano.

Ora potete cercare un cugino di terzo grado o un nonno per trovare un motivo per attaccare una magistrata preparata, rea di avervi smascherato con le vostre leggi illegittime.

