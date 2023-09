DOPO AVER SOSTENUTO CHE IL PRIMO ATTO DEL GOVERNO SAREBBE STATO QUELLO DI RIDURLE… LA PRESA PER IL CULO PER CHI VUOLE FARSI PRENDERE PER IL CULO



Ora Salvini dice che tagliare le accise sulla benzina sarebbe una presa in giro

Confermare l’aumento di stipendi e pensioni. È questo l’obiettivo primario del governo, al di là di quanto emerge quotidianamente sulle discussioni interne alla maggioranza. Matteo Salvini vuole scacciare i dubbi, nei giorni in cui si comincia a parlare seriamente di manovra e l’accordo con il resto del centrodestra sembra ancora lontano.

La lista della spesa è lunga e i soldi a disposizione sono molto pochi, come ha ribadito anche la presidente Meloni questa sera in conferenza stampa.

“Se abbassassimo le accise si avrebbe lo stesso risparmio anche per chi guadagna mille euro al mese e ciò non avrebbe senso, sarebbe una presa in giro”. Va detto che per anni il leader della Lega, così come la presidente Meloni, ha promesso il taglio delle accise una volta al governo. Nessuno ha mai pensato al problema del reddito. Almeno fino a ora.

(da Fanpage)

