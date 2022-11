A BERGAMO, NEL PRIMO CONGRESSO PROVINCIALE, A VINCERE È FABRIZIO SALA CON 342 VOTI: È UN ESPONENTE CRITICO NEI CONFRONTI DEL “CAPITONE” E ADERISCE AL “COMITATO NORD”, LA CORRENTE DI UMBERTO BOSSI (DIFFIDATA DA SALVINI SOLO POCHE SETTIMANE FA)



Ora si capisce perché non voleva fare i congressi della Lega, li perde. A Bergamo inizia il dopo Matteo Salvini. Nel primo congresso provinciale, il più atteso, la prima vera conta tra militanti, a vincere è Fabrizio Sala con 342 voti.

E’ sindaco di Telgate, al suo secondo mandato, ma è soprattutto un esponente che aderisce alla riscossa lanciata dal Comitato Nord, la corrente di Umberto Bossi corrente che era stata diffidata da Salvini solo poche settimane fa. a Bergamo non solo Salvini perde. Salvini non c’è.

Non è riuscito a esprimere un candidato segretario della sua area malgrado ci abbia provato fino alla fine.

Lo sfidante di Sala era infatti Mauro Brambilla, sindaco di Fontanella. Anche Brambilla è un leghista critico verso la gestione del partito

Salvini, due giorni fa, a Venezia aveva dichiarato che non può più occuparsi delle beghe di partito.

Sono molti i leghisti ex parlamentari che presi in giro da Salvini (“nessuno verrà lasciato indietro”) stanno abbandonando la politica attiva, la militanza.

(da il Foglio)

