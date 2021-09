IL DIRETTORE DEL TGCOM24: “PENSANO CHE PER LORO SIA TROPPO POCO, MA ESSERE PRIMI CITTADINI DI QUESTE DUE CITTA’ VALE COME DUE MINISTERI, HANNO PERSO LA TESTA”



“La destra ha perso la testa: Salvini e Meloni senza colpo ferire, se non avessero perso la testa, avrebbero potuto fare il sindaco di Milano e il sindaco di Roma al primo turno. Questa è la mia idea da osservatore politico”.

Così Paolo Liguori a ” Stasera Italia”.

“Ma avranno pensato – considera il direttore di Tgcom24 – che il sindaco di Milano e di Roma per loro è troppo poco”.

“Questa è la destra, perfino ingenua da quando ha perso il colpo di Berlusconi, che si può anche contestare ma c’era e si faceva sentire. Guardate – continua Liguori – che il sindaco di Roma e Milano valgono due ministri di medio livello, non l’hanno voluto fare. Questa è la destra, si sono montati la testa”, conclude.

(da agenzie)

