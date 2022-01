LE REGOLE PER I GRANDI ELETTORI POSITIVI



Quirinale, Paragone: «Ho il Covid, non so se lunedì voterò». Le regole per i grandi

Gianluigi Paragone, positivo al Covid, ha detto che il 24 gennaio potrebbe non essere a Roma a votare per il presidente della Repubblica.

«Non ho alcun sintomo. Me ne sono accorto giovedì scorso con un tampone molecolare perché il 15 gennaio ero alla manifestazione con il professor Luc Montagnier», ha detto l’ex Movimento 5 Stelle, ora esponente di Italexit.

«Non ho ancora deciso se andrò a votare. Potrei farlo, tanto mi metto in macchina e arrivo a Roma ma noto che non c’è linearità e chiarezza su questo».

Paragone, noto per le sue posizioni No vax, ha aggiunto: «Noto che da sano e senza vaccino non posso entrare in molti posti e rischio di non poter andare in Parlamento se da metà febbraio servirà il Super Green pass per l’accesso. Invece, da malato posso votare».

(da Open)

