REPLICA IL PD: “50 ANNI FA ERI IL PICCHIATORE DI SAN BABILA”… CHE AVANSPETTACOLO: UN GIORNO SI DISTINGUERA’ TRA PICCHIATORI, PICCHIATELLI E DELATORI



I ragazzi che manifestano «li usate come avanguardia delle spranghe che 50 anni fa usavano i loro nonni». Chi parla così, cn una frase che farà discutere, è Romano La Russa, assessore regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, nella discussione in aula sulla mozione di solidarietà alle forze dell’ordine presentata dal leghista Davide Caparini.

La mozione era stata presentata dopo gli scontri di domenica 3 marzo alla presentazione di un libro della moglie di Caparini, l’eurodeputata Silvia Sardone. Contro quell’evento i centri sociali avevano mobilitato un presidio. Carmela Rozza, del Partito democratico, ha risposto così a La Russa: «50 anni fa eri il picchiatore di San Babila». La mozione al termine del dibattito è passata con i voti del centrodestra.

Sull’argomento è ritornato anche il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino: “Già ieri in aula abbiamo risposto con durezza a Romano La Russa. Lo ha fatto giustamente Carmela Rozza, che gli ha ricordato, tra l’altro, il suo passato da picchiatore in piazza. Voglio insistere su questo punto – ha commentato Majorino – l’ex picchiatore sanbabilino La Russa si scusi con le ragazze e i ragazzi manganellati a Pisa e con le loro famiglie. E rammenti le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

(da agenzie)

