“48 ORE SONO TROPPE, LA CERTEZZA DI ESSERE NEGATIVI NON C’E’ NEANCHE 12 ORE PRIMA”



Secondo il professore Massimo Ciccozzi per viaggiare in sicurezza potrebbe non essere sufficiente il green pass, la certificazione che secondo l’ultimo decreto firmato da Draghi dà il via libera agli spostamenti tra Regioni, anche se arancioni o rosse.

Basta dimostrare la guarigione dal Covid, la vaccinazione o mostrare un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Ma secondo il direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma Ciccozzi per viaggiare in sicurezza non basta fare il tampone 48 ore prima come previsto dalle norme: “48 ore sono troppe. Consideriamo che anche se lo facessimo 12 ore prima non ci sarebbe certezza di essere negativi”, ha detto a Cusano Italia Tv.

Il professore è intervenuto anche sul vaccino per gli under 15: “Spero che l’Ema faccia le cose molto in fretta perché abbiamo bisogno di vaccinare anche quei ragazzi, che si infettano in maniera asintomatica e portano il virus in famiglia. Dopo aver concluso la vaccinazione con gli over 60 inizierei subito con la categoria 14-28 anni”.

Secondo Ciccozzi poi le riaperture sono “uno spiraglio di ossigeno di cui però non dobbiamo abusare, devono essere i dati a guidarci. Quello che ho visto a Piazza Duomo con i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter non si può fare”

“Purtroppo non credo che il virus sparirà come la Sars – ha aggiunto – credo che dovremo continuare a conviverci. Il virus, quando non troverà più persone da infettare, perché avremo vaccinato l’80% della popolazione e per un periodo continueremo con mascherine e distanziamento, circolerà sempre di meno fino a che non arretrerà e diventerà come un coronavirus qualsiasi che ci darà un raffreddore o una febbricola stagionale. Probabilmente dovremo vaccinarci tutti gli anni facendo dei richiami, quando il virus diventerà meno aggressivo magari la vaccinazione sarà consigliata solo per gli over 60″.

(da Fanpage)

This entry was posted on martedì, Maggio 4th, 2021 at 22:41 and is filed under denuncia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.