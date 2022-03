SE “MAD VLAD” DOVESSE ESSERE DEPOSTO, LA RUSSIA VERREBBE INEVITALBILMENTE “RISUCCHIATA” DALL’OCCIDENTE. A QUEL PUNTO LA CINA SI RITROVEREBBE SOLA E ISOLATA



Perché la Cina si sta adoperando così tanto per spingere Russia e Ucraina a una tregua? Xi Jinping teme moltissimo che le sanzioni economiche, l’accerchiamento di Usa e Ue e i sommovimenti interni portino alla caduta di Putin. Se “Mad Vlad” dovesse essere deposto, la Russia potrebbe essere “risucchiata” definitivamente dall’Occidente. A quel punto la Cina si ritroverebbe senza il suo junior partner, alleato prezioso per contrastare e depotenziare Washington. Inaccettabile per Xi Jinping.

Non solo: una Russia filo-occidentale sarebbe doppiamente minacciosa per Pechino, considerati i 4.250 km di confine tra i due paesi.

E la guerra in Ucraina ha dimostrato che le questioni di confine non sono solo materia per cartografi. Il filo diretto tra Mosca e Pechino è costante in queste ore tra il ministro degli esteri di Putin, Sergej Lavrov, e il suo omologo cinese, Wang Yi.

Domani dovrebbero confrontarsi telefonicamente Xi Jinping e Putin…

