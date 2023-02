“PENSANO AI RAVE E PEPPA PIG E NEANCHE UNA PAROLA CONTRO I VIOLENTI?”



Il silenzio del governo Meloni sul pestaggio avvenuto a Firenze diventa un caso politico.

I responsabili sono stati individuati e appartengono ad Azione studentesca. Da sabato, quando è avvenuta l’aggressione davanti al liceo Michelangiolo, nessun esponente dell’esecutivo ha condannato la violenza.

Questa mattina è intervenuto il segretario del Pd Enrico Letta che scrive su Twitter: “Un rave ha provocato un putiferio e una normativa di urgenza da parte del governo Meloni. Governo che mantiene il silenzio sull’inaccettabile pestaggio squadrista avvenuto davanti al Liceo Michelangelo di Firenze. Silenzio che se continua si fa complice”.

Renzi: “Attendo la condanna di Meloni”

Ma dalla premier nessuna parola. E Matteo Renzi va all’attacco: “In uno dei principali licei della città abbiamo dovuto assistere a un atto di violenza squallido e vigliacco compiuto da alcuni militanti di Azione Studentesca nei confronti di alcuni ragazzi del Collettivo di sinistra. La penso come Gabriele Toccafondi, Nicola Danti, Ivan Scalfarotto e Francesco Bonifazi che sono intervenuti sull’argomento a nome di Italia Viva. E anche io ringrazio per il senso civico la professoressa che è intervenuta per separare i ragazzi, augurandomi che i colpevoli siano chiamati a rispondere subito della loro violenza – scrive il leader di Iv nella sua enews – A distanza di 48 ore rimane una domanda esistenziale: perchè la stessa destra che interviene su tutto, da Peppa Pig alla scaletta di Sanremo, non ha sentito il bisogno di condannare senza se e senza ma quello che è avvenuto? Attendo con pazienza che esca l’agenzia di Giorgia Meloni o un suo delegato con la seguente frase: condanno la violenza dei ragazzi di Azione Studentesca e mi impegno a espellere dai movimenti giovanili di destra chi usa le mani anzichè il cervello. Troppo difficile?”, conclude.

(da agenzie)

