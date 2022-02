LO ANTICIPA IL SUO BIOGRAFO UFFICIALE… L’ESCLUSIONE DAI TORNEI UN DANNO MILIONARIO… LA NOTIZIA TENUTA SEGRETA



Prima la presentazione del certificato di esenzione da vaccino, poi la sospensione e successiva cancellazione del visto che lo ha costretto ad abbandonare l’Australia prima di scendere in campo.

Infine il ritorno in Europa, passando dalla sua Belgrado alla Spagna (dove vive e si allena con continuità). E proprio da lì ha visto Rafael Nadal compiere l’impresa, alzando al cielo il trofeo dell’Australian Open e raggiungendo il record di 21 titoli Open in carriera.

Tutto questo avrebbe spinto Novak Djokovic alla decisione di vaccinarsi.

A dare per la prima volta questa notizia è stato Daniel Müksch, giornalista tedesco che di recente ha scritto la prima biografia ufficiale (e autorizzata) del campione serbo. E lo ha fatto in diretta televisiva, rilasciando un’intervista – proprio per lanciare il suo libro – a una televisione austriaca: “Novak Djokovic potrebbe essersi vaccinato. Ho sentito filtrare questa notizia nell’ambiente, forse la vittoria di Rafael Nadal agli Australian Open ha contribuito e lo ha convinto. Ovviamente lui non pubblicizzerà o renderà nota questa decisione, perché non vuole scontrarsi con sui padre. Però, certamente, non ha approvato quel che è successo a Belgrado mentre lui si trovava a Melbourne impegnato nel processo sul suo visto. Secondo me, la relazione tra lui e suo padre non è più così stretta”.

Voci, ma tanti altri dettagli. Quel che è accaduto a inizio anno con la sua esclusione dagli Australian Open come conseguenza di quel certificato di esenzione vaccinale allegato alla richiesta di visto per l’accesso in Australia, sembra aver colpito – e non poco – il numero uno del ranking Atp. Avrebbe potuto giocare il torneo, se vaccinato, e contendere a Rafael Nadal il 21° Open in carriera. E, invece, lo spagnolo ha trionfato sul rapido australiano, diventando il tennista che ha vinto il maggior numero di titoli Open nella storia. Staccando proprio Novak Djokovic e Roger Federer (entrambi fermi a venti).

Ovviamente, come spiegato dallo stesso giornalista, difficile che arriveranno conferme ufficiali nei prossimi giorni. Maggiori dettagli si potranno avere più in là, magari proprio in occasione del Roland Garros (in programma a metà maggio): stando alle regole attuali francesi, infatti, solamente gli atleti vaccinati (o con regolare certificato da esenzione da vaccino) potranno prender parte al torneo su terra rossa.

