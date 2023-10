MA CHI È IL NUOVO SOCIO DI BELPIETRO? LA PROPRIETÀ È SCHERMATA DALLA “FCN FIDUCIARIA CENTRO NORD”, CHE FONTI QUALIFICATE RIPORTANO A FEDERICO VECCHIONI, NUMERO UNO DEL COLOSSO AGROINDUSTRIALE “BF”



Arriva il cavaliere bianco per Maurizio Belpietro. Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Manuela Agostini s’è presentato lo stesso giornalista nella sua qualità di presidente della Società Editrice Italiana (SEI), che edita fra l’altro il quotidiano “La Verità” e il settimanale “Panorama”, di cui aveva il 78,1% per guidare un’assemblea straordinaria degli azionisti che ha deliberato un aumento di capitale di nominali 12mila 500 euro con un sovrapprezzo di 2 milioni 487mila 500, quindi per un totale di 2,5 milioni.

La ricapitalizzazione è stata immediatamente sottoscritta soltanto dal nuovo socio Newspaper srl, importo disposto tramite Banca Cambiano 1884. Delle nuove azioni emesse per il nuovo socio, 25mila sono azioni speciali che danno alcuni diritti nelle assemblee soci, oltre che garantire un membro in consiglio d’amministrazione e un sindaco.

A ricapitalizzazione fatta, quindi, la quota di Belpietro s’è diluita al 58,5% e così gli altri soci di minoranza: Nicola Benedetto è passato dal 16,9% al 12,7% e Mario Giordano dal 4,9% al 3,7% mentre la Newspaper è diventata il secondo azionista col 25%.

Ma chi è il nuovo socio di Belpietro? La proprietà della Newspaper di cui Lorenzo Marco Piccini è amministratore unico è schermata dalla Fcn Fiduciaria Centro Nord ma fonti qualificate la riportano a Federico Vecchioni, numero uno della quotata BF, il più importante gruppo agro-industriale italiano.

L’ingresso di Vecchioni nell’editoria avviene dopo che la SEI ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita di 2,3 milioni dovuta alla svalutazione integrale della controllata Stile Edizioni

(da Affaritaliani)

This entry was posted on venerdì, Ottobre 20th, 2023 at 20:34 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.