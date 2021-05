IL LEGHISTA NON LA SOPPORTA, E’ NERVOSO, TEME IL SORPASSO ENTRO NATALE…. PER RECUPERARE TERRENO FARA’ DI TUTTO CONTRO DI LEI



In assenza di fatti nuovi, presto Meloni scavalcherà Salvini. Non nel 2023, quando è previsto che torneremo a votare, ma parecchio prima, magari già a Natale.

Basta seguire la curva dei sondaggi. Un anno fa i Fratelli d’Italia erano dati al 13,5 per cento, cioè più o meno la metà della Lega che li guardava dall’alto in basso.

Ma da allora il partito di Giorgia è cresciuto, lento però inesorabile, fino a raggiungere il 17,7; mentre quello di Matteo è scivolato giù, zero virgola ogni settimana, dal 27,2 al 21 per cento

L’ingresso della Lega al governo non ha mutato la traiettoria, cosicché il distacco tra i due partiti si è andato via via riducendo di 9 punti in un anno. Oggi il gap non arriva al 4 per cento; continuando con lo stesso ritmo seguito fino a questo momento, il sorpasso di Fd’I sarà questione di sei-sette mesi al massimo. Virtualmente è già un testa a testa.

E ciò porta a chiedersi che fine farà il centrodestra, come reagirà Salvini sentendosi braccato, come si comporterà Meloni con in testa il berretto da Capitano.

Lui di certo non si darà per vinto. Né potrebbe fare diversamente: la regola mai scritta dell’alleanza, ma già in vigore dai tempi di Berlusconi, è che il candidato premier lo decidono gli elettori; chi prende più voti comanda, gli altri si adeguano.

Una volta che avrà surclassato Salvini, figurarsi se Giorgia rinuncerà a dettare le regole, a mettere condizioni per andare d’accordo con lei, a imporre giuramenti eterni di fedeltà e, nel caso di vittoria elettorale, a guidare di persona il governo diventando così la prima donna premier nella storia d’Italia.

Perché un’altra circostanza è indubbia: qualora strappasse un voto in più della Lega, Meloni rivendicherebbe Palazzo Chigi come sacrosanto diritto. Conoscendone il temperamento, non ci sarebbe verso di farle cambiare idea.

Matteo potrebbe fare al massimo il suo ministro, o l’assistente, o il vice; e sai che soddisfazione, dopo avere pregustato il trionfo, ritrovarsi numero due.

Per giunta di chi, come Giorgia, ha passato anni a dargli la caccia, a rinfacciargli l’alleanza spuria coi Cinque stelle e adesso quella con il Pd (non c’è feeling, i due letteralmente “si odiano”, testimonia una fonte altissima della Lega).

Per Salvini rassegnarsi è impossibile. Sarebbe una doppia tragedia, sul piano umano e su quello politico.

Ecco perché la Lega, quando verrà superata nei sondaggi, reagirà con ogni mezzo. Tutte le decisioni che il suo leader prenderà da quel momento in poi avranno un unico scopo: tagliare la strada alle Meloni, ricacciarla là da dove è venuta. Questo filtra dalle sue parti. Pur di recuperare terreno, Matteo sarà disposto a qualunque spericolatezza. Tirerà fuori le unghie, anzi in parte ha già cominciato.

La rissa sulla presidenza Copasir, che la Lega rifiuta di cedere ai Fratelli d’Italia, va intesa come un colpo di avvertimento. Niente mai più verrà concesso gratis; qualunque posizione di potere (Rai compresa) andrà duramente negoziata.

Meglio perdere una poltrona che concederla ai Fratelli d’Italia, bravissimi a trasformarla in voti. Guarda caso, ad oggi non c’è la minima traccia di accordo sui sindaci per le grandi città dove si voterà in ottobre (Roma, Milano, Napoli, Torino). Finora non hanno nemmeno iniziato a parlarne, perché tanto sarebbe inutile scornarsi sui nomi se manca la volontà di trovare l’accordo; idem sulle candidature per il Quirinale, dove le strategie divergono e nel centrodestra ognuno gioca per sé, guardandosi prudentemente alle spalle.

A conservare un simulacro di centrodestra rimane la convenienza elettorale. Il “Rosatellum” punisce chi rifiuta di fare alleanze, per cui di qui a due anni “un punto di incontro dovremo per forza trovarlo”, sospira il coordinatore azzurro Antonio Tajani. Quando Berlusconi e Fini litigarono (“che fai, mi cacci?”) fu una tragedia per entrambi, nessuno è sopravvissuto.

Le premesse della catastrofe ci sono pure stavolta. Poi si sa: tutto potrebbe accadere. Perfino che Salvini e Meloni imparino a convivere, ad aiutarsi a vicenda dividendosi i ruoli. Ma finora non è successo, anzi vediamo il contrario.

E tra non molto voleranno gli stracci.

(da Huffingotonpost)

This entry was posted on domenica, Maggio 2nd, 2021 at 21:45 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.