FDI 22,1%, PD 21,8%, LEGA 14,1%, M5S 13%, FORZA ITALIA 8,1%, AZIONE 4,5%



Sono i primi sondaggi elettorali di EMG dopo le elezioni amministrative, ed è subito evidente l’impatto che queste hanno.

Si assiste a un crollo del partito che più di altri è uscito sconfitto dal voto locale, ovvero la Lega. Prima del silenzio elettorale le ultime intenzioni di voto lo davano al 15,2%, ma in tre settimane è arretrato di più di un punto, scendendo al 14,1%.

Le basse percentuali ottenute dalla formazione di Salvini, quasi sempre superata da Fratelli d’Italia anche al Nord, hanno provocato subito un effetto.

Al primo posto, invece, vi è proprio il partito di Meloni, che però non sembra approfittarne, e anzi, perde due decimali, dal 22,3% al 22,1%.

Va meglio al PD, che ha confermato la propria forza alle amministrative: sale dal 21% al 21,8% e si avvicina a FdI, da cui dista solo tre decimali, ora.

Dietro rimane stabile nonostante il pessimo esito delle comunali il Movimento 5 Stelle, che è al 13%. Forse perché quel risultato era dato per scontato?

Forza Italia è all’8,1% poco più in alto di tre settimane fa, mentre Azione e +Europa, insieme, scendono di un decimale al 4,5%.

Su, del 0,2%, Italia, Viva, al 2,75.

Tra i piccoli partiti di sinistra sono fermi sulle proprie posizioni Europa Verde e Sinistra Italiana, rispettivamente al 2,3% e al 2,1%.

Articolo 1 invece cresce dello 0,2% all’1,6%. Sempre lo 0,2% è la percentuale che perde Italexit, ora al 2%.

