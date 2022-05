I DUE AL TELEFONO ALLUDONO A PERDITE DEVASTANTI DA PARTE DELL’ARMATA ROSSA IN UCRAINA



“Putin è un figlio di puttana, Shoigu? Del tutto incompetente”. Due colonnelli russi in servizio, il 42enne Maxim Vlasov e Vitaly Kovtun, 47 anni, sono stati “intercettati” mentre muovono insulti e critiche a “Mad Vlad” e al suo ministro della Difesa Sergei Shoigu per il fallimento della guerra con l’Ucraina.

I loro sfoghi in una chiamata vocale privata, presumibilmente intercettata dai servizi segreti di Kiev – mostrano un profondo dissenso tra gli alti ranghi per come viene condotto il conflitto.

Nelle frasi piene di imprecazioni Putin viene accusato per la sua scelta di non bombardare il parlamento ucraino e altri obiettivi chiave. Shoigu viene liquidato come incompetente negli affari militari.

I due alludono a perdite devastanti da parte dell’Armata Rossa in Ucraina, che non sono state ufficialmente riconosciute. Le pungenti critiche dei colonnelli, pubblicate da Radio Liberty/Svoboda, hanno creato forte imbarazzo al Cremlino

(da agenzie)

Correlati