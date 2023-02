PARLA LUI CHE AVEVA UN MEGA YACHT ORMEGGIATO A CARRARA, TRAMITE IL PRESTANOME KHUDAYNATOV, NONCHE ‘ MILIARDI IMBOSCATI NELLE BANCHE SVIZZERE RUBATI AL POPOLO RUSSO



“Invece che produrre tecnologia e creare posti di lavoro in Russia, i grandi uomini d’affari investivano in yacht all’estero”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione, in un duro attacco agli oligarchi che si sono arricchiti a partire dalla stagione delle privatizzazioni degli anni ’90, quando le aziende dello Stato venivano vendute “quasi per niente”.

Riferendosi ai sequestri di yacht e altri beni degli oligarchi russi all’estero, Putin ha aggiunto: “Nessuno dei comuni cittadini è dispiaciuto per coloro che hanno perso i loro capitali, yacht e palazzi all’estero”. “Non supplicate (l’Occidente) per riavere i vostri soldi – ha insistito Putin -, Non investite all’estero ma in Russia. Lo Stato e la società vi sosterranno”.

“Ma c’è una seconda scelta: lavorare per la propria patria e questi imprenditori sono tanti e qui è il futuro del business”.

(da agenzie)

