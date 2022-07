DALLE REGIONI PIU’ SPERDUTE VENGONO ARRUOLATI I GIOVANI POVERI: MANDATI A MORIRE PER MANTENERE I CRIMINALI CORROTTI DEL CREMLINO



Nel bel mezzo della foresta della taiga, a più di 4 mila chilometri dall’Ucraina, anche il remoto villaggio siberiano di Vanavara ha riportato le conseguenze dell’invasione russa del suo vicino occidentale.

Le autorità locali, a maggio, hanno confermato la morte del soldato russo Sergei Vasilev, 22 anni. Il ragazzo, di etnia Evenki, una delle popolazioni indigene della Siberia orientale, è stato ucciso in battaglia. Ci è voluto quasi un mese prima che il suo corpo venisse restituito a Vanavara, da quella che la gente del posto chiama “la Grande Terra”.

Senza collegamenti ferroviari o stradali diretti, l’unico modo per entrare e uscire da Vanavara è in aereo o, nei mesi estivi, in barca, percorrendo il fiume Podkamennaya Tunguska.

Alla funzione commemorativa, celebrata alla presenza dei rappresentanti del Ministero della Difesa, “Il luogo era gremito di persone e corone funebri. Il ragazzo era un nativo, uno di noi. È una perdita personale per tutti. Fino a questo momento, tutti qui cercavano di ignorare la guerra”, ha confidato ai media indipendenti un giovane locale di 24 anni.

Con le forze armate russe che fanno affidamento sui servizi a contratto dei soldati coscritti, la geografia delle perdite in Ucraina è sproporzionatamente distorta verso aree economicamente più svantaggiate, in particolare quelle popolate da comunità indigene non slave.

In queste remote regioni rurali, non ci sono abbastanza posti di lavoro e prospettive. L’esercito rischia di qualificarsi agli occhi dei giovanissimi come l’opportunità della vita.

Storie simili a quella di Vasiliev a Vanavara si trovano anche in altre comunità, agli angoli più marginali della Russia moderna. Diversi membri della piccola comunità del villaggio di Dogoy, nella regione di Zabaikalsky, al confine con la Cina, stanno combattendo in Ucraina.

La repubblica siberiana della Buriazia e la vicina regione di Zabaikalsky sono tra le regioni russe con il maggior numero di perdite militari. Un totale di 164 soldati della Buriazia e 102 della regione di Zabaikalsky sono stati uccisi in Ucraina, secondo un conteggio parallelo del bilancio delle vittime realizzato dal media indipendente iStories.

Nonostante il numero crescente di caduti, la maggior parte di coloro che vivono nelle periferie della Federazione sembra appoggiare la guerra, con i sondaggi che stimano oltre tre quarti dei russi a riempire le file dei sostenitori per la campagna militare del Cremlino in Ucraina.

A motivare le persone a unirsi all’operazione militare speciale non è solo una condizione d’indigenza, ma anche il sentimento di privazione perenne che affligge le persone in questi luoghi lontani dai centri del potere.

A consolidare il sostegno al Cremlino, se ce ne fosse ancora bisogno, è anche la propaganda esercitata dall’unico medium in grado di vincere le distanze senza connessioni Internet affidabili, la televisione, che trasmette diligentemente la narrativa pubblica di Mosca.

Sebbene il villaggio settentrionale di Sizyabsk, nella repubblica russa di Komi, dove l’allevamento delle renne guida l’economia locale, abbia ottenuto accesso a Internet diversi anni fa, molti abitanti continuano a scegliere di ricevere le notizie dalla televisione di Stato, con la maggior parte della popolazione ancora analfabeta.

Mentre il costo umano della guerra in Ucraina incombe sul futuro di questi fragili aggregati umani, ci sono pochi segni di desiderio di cambiamento politico o sociale. “Alcune persone piangono e pregano perché la guerra finisca, ma non ho notato alcuna reale resistenza”, ha confidato a iStories un ragazzo della comunità di Dogoi. “Ma ci deve essere qualcuno che è contrario. Non può essere che tutti siano favorevoli”.

(da agenzie

