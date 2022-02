L’EX DALEMIANO FABRIZIO RONDOLINO METTE L’ELMETTO E INVITA L’OCCIDENTE ALLA RISPOSTA MILITARE CONTRO LO ZAR VLAD: “CHI NON HA VOGLIA DI COMBATTERE PERDE. I NOSTRI AEREI DOVREBBERO GIÀ ESSERE IN VOLO, I NOSTRI MISSILI GIÀ PARTITI”



Dal profilo Facebook di Fabrizio Rondolino

Chi non ha voglia di combattere perde. I nostri aerei dovrebbero già essere in volo, i nostri missili già partiti

Ci sono leader che si sono formati in prestigiose università, altri che per tutta la vita hanno militato in un partito.

C’è chi si è fatto da sé e chi ha avuto un padre importante.

C’è chi ha fatto l’imprenditore, l’attore di Hollywood, il professore, il banchiere.

Putin si è formato torturando decine di migliaia di persone colpevoli soltanto di non essere comunisti, di non rispondere alle regole del KGB.

Non c’è altro nel suo curriculum

(da FB)

