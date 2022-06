CI SONO MOLTI ALTRI FUNZIONARI ACCUSATI DEL FALLIMENTO DELL’INVASIONE IN UCRAINA, E IL PRESIDENTE VORREBBE RIMUOVERLI: “QUESTE DRASTICHE ROTAZIONI ALL’INTERNO DELL’ESERCITO RUSSO, INDICANO UNA DISFUNZIONE IN CORSO NELLA CONDOTTA DELLA GUERRA”



Il Cremlino ha recentemente sostituito il comandante delle forze aviotrasportate russe e potrebbe essere in procinto di effettuare un importante rimodellamento della sua attuale struttura di comando in Ucraina, secondo un nuovo rapporto dell’Institute for the Study of War.

L’analisi ha rilevato che molti alti funzionari potrebbero essere accusati di non aver conquistato completamente l’Ucraina, spingendo il Cremlino a sostituirli con volti nuovi. L’attuale capo di stato maggiore del distretto militare centrale, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, sostituirà l’attuale comandante delle forze aviotrasportate russe, il colonnello generale Andrey Serdyukov, secondo il rapporto.

Fonti ucraine hanno riferito che Serdyukov era stato precedentemente licenziato dal suo incarico dal Cremlino per «scarse prestazioni» e «alte perdite», secondo il rapporto dell’ISW.

«Queste drastiche rotazioni all’interno dell’esercito russo, se vere, non sono azioni intraprese da una forza sull’orlo di un grande successo e indicano una disfunzione in corso nella condotta della guerra da parte del Cremlino», afferma il rapporto.

L’ISW ha anche elencato altre voci di leader militari russi di alto livello epurati dai ranghi, incluso il comandante generale dell’invasione russa dell’Ucraina, il generale dell’esercito Alexander Dvornikov, sebbene le accuse non possano essere confermate in modo indipendente.

Un rapporto di Christo Grozev, il principale giornalista russo dell’agenzia investigativa Bellingcat, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin aveva pianificato di sostituire Dvornikov dopo aver sentito notizie del suo «bere eccessivo» e della mancanza di fiducia in lui da parte delle forze russe.

La Russia non è riuscita a conquistare l’Ucraina da quando è iniziata la sua invasione il 24 febbraio. Dopo non aver compiuto progressi nella cattura della capitale Kiev, le forze russe hanno rivolto la loro attenzione alla parte orientale del paese, dove ora è in corso una guerra feroce.

(da Business Insider)

