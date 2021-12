PD; LEU, ITALIA VIVA E FORZA ITALIA



Sempre più partiti chiedono al governo di introdurre l‘obbligo vaccinale per far fronte all’impennata di contagi e alla diffusione della variante Omicron.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è sempre detto pronto a introdurlo nel caso in cui la situazione epidemiologica lo rendesse necessario, ma il tema è delicatissimo e non tutti in maggioranza sono a favore.

E mentre Mario Draghi spinge per estendere il Super Green Pass ai luoghi di lavoro, alcuni partiti tra cui Italia Viva, il Partito democratico e Forza Italia vogliono l’obbligo vaccinale generalizzato.

Oltre a Liberi e Uguali, che sostiene le dichiarazioni del suo ministro, anche il Partito democratico si è espresso a favore.

Il segretario Enrico Letta ha sottolineato che è arrivato il momento di introdurre l’obbligo vaccinale: “Se ne parla da settimana, la scelta è matura per il Paese e per l’Europa. La mia sensazione è che il primo Paese europeo che introdurrà l’obbligo produrrà un effetto domino in tutti gli altri”. Sui canali social del Pd, poi, hanno rilanciato: “È arrivato il momento di fare la scelta definitiva: l’obbligo vaccinale. Serve adesso perché ci troviamo in una nuova fase di aggressione del virus con la variante Omicron”.

Italia Viva, da parte sua, ha lanciato una petizione per chiedere l’introduzione dell’obbligo vaccinale, sottolineando che si tratterebbe “una scelta costituzionalmente conforme e di chiarezza, nonché di rispetto nei confronti della stragrande maggioranza della popolazione italiana che, con disciplina e alto senso civico, da lungo tempo sta adottando tutte le misure di contenimento del virus, tra cui la vaccinazione”.

Anche nel centrodestra c’è una voce a favore, quella di Forza Italia. Che, tuttavia, nonostante abbia sempre sottolineato come il vaccino sia l’unico strumento per superare la pandemia, teme al tempo stesso di creare una spaccatura con gli alleati del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia. I quali si sono sempre detti contrari a qualsiasi forma di obbligo per quanto riguarda il vaccino.

(da Fanpage)

