Matteo Salvini fa ancora parlare di sé. A tenere banco, stavolta, è una foto postata su Twitter dal leader della Lega con la squadra del Carroccio in Regione Lombardia, compreso il governatore Attilio Fontana.

Sul social network, infatti, è montata la polemica sui dispositivi di protezione indossati dai partecipanti, che sono tutti abbracciati in un luogo chiuso. Secondo molti utenti, infatti, sarebbero finti: qualcuno li avrebbe aggiunti con photoshop dopo che lo scatto era stato realizzato, per evitare problemi con l’opinione pubblica.

Salvini, smentisce, spiegando che è colpa del filtro nitidezza e postando la foto in presunta versione originale.

Ma gli utenti replicano che con quel filtraggio è impossibile ottenere i risultati che si vedono nel primo scatto, mentre i più maligni parlano di un’ulteriore modifica fatta per nascondere l’operazione con photoshop.

Allargando la prima immagine, infatti, si notano bocche e nasi che attraversano il tessuto delle mascherine e la mancanza di alcuni elastici laterali.

Inoltre alcune facce sembrerebbero quasi trasfigurate.

Il sospetto degli utenti del social, comunque, è che il social media manager di Salvini abbia ritoccato con photoshop la foto, per far vedere che tutti rispettano le regole Covid ancora in vigore. Nonostante la pandemia sia in fase calante, infatti, nei luoghi al chiuso è ancora obbligatorio indossare la mascherina, tranne mentre si mangia. E a maggior ragione va fatto se si è tutti così vicini.

Gli utenti più cattivi notano la presunta contraddizione, evidenziando anche il fatto che sarebbero state appositamente inserite mascherine di diverso tipo: alcune chirurgiche, altre Ffp2, con un alternarsi frequente dei colori (grigio, bianco, nero e blu).

