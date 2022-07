LA MELONI A TERRACINA DICEVA: “VI PROMETTO CHE PRENDEREMO QUESTO ESEMPIO E LO PORTEREMO AL GOVERNO DELLA NAZIONE”… ECCO, ORA SAPPIAMO COSA CI ASPETTA



La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, è stata arrestata oggi e posta ai domiciliari con le accuse di falso, turbata libertà negli appalti per la gestione di spiagge e servizi connessi alla balneazione, frodi, indebite percezioni di erogazioni pubbliche e rivelazioni del segreto d’ufficio. Con lei altre cinque persone, oltre ad altre sette raggiunte da interdittiva e divieto di dimora, nell’ambito dell’inchiesta scaturita dai controlli del 2019 su aree demaniali e, in seguito, sull’Arena del Molo di Terracina.

Nel lanciare la sua candidatura nel settembre 2020 Giorgia Meloni aveva detto di lei: “Con una classe dirigente all’altezza del popolo che rappresenta e all’altezza della storia che rivendica non dobbiamo temere niente. Ci serve solo una politica che sia alla nostra altezza. All’altezza dei cittadini italiani, della nostra storia e della nostra identità. Qui a Terracina voi l’avete, non ce l’hanno tutti, voi ce l’avete e avete visto la differenza. Basta che vi guardiate indietro, e pensate a Terracina com’era anni fa. Date la possibilità a queste brave persone, oneste, capaci, concrete, di continuare ad amare questa terra come hanno saputo fare. Noi vi promettiamo che prenderemo questo esempio, che voi ci avete consentito di fare qui con il vostro consenso e libertà, e lo porteremo anche al governo della nazione, perché vi prometto una cosa, la democrazia tornerà anche in Italia. E quando tornerà dimostreremo che si può fare politica anche in un altro modo, e dimostreremo che l’Italia chiede democrazia libertà e orgoglio. Esattamente l’Italia fiera, coraggiosa e libera che costruiremo anche grazie a voi”.

Le amministrazioni precedenti alle quali fa riferimento Meloni sono di Nicola Procaccini, attualmente eurodeputato, portavoce di Giorgia Meloni ai tempi del ministero della Gioventù, accusato dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e turbata libertà degli incanti.

