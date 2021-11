PERCHE’ FIGLIUOLO NON PARLA DEL CALO DELLE SOMMINISTRAZIONI DELLE PRIME DOSI, INVECE CHE PARLARE SOLO DELLE TERZE?



Al momento sono 93.415.792 e dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 93,5 per cento di quelle consegnate pari a 99.954.042.

Sono le cifre del bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 6:10 di oggi.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.670.980, l’84,56 per cento della popolazione over 12, mentre le persone con almeno una somministrazione sono 46.975.851, l’86,98 per cento della popolazione over 12.

Le persone con la terza dose addizionale sono 655.910, il 73,25 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, mentre le persone oggetto di dose booster sono 3.238.338, il 63,11 per cento della popolazione potenzialmente interessata dalla terza somministrazione di siero anti Covid, tra coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

L’obiettivo del 90% dei vaccinati in Italia

Il governo ha fissato un obiettivo: vaccinare il 90% della popolazione italiana over 12. La soglia dell’80% della popolazione vaccinabile è stata raggiunta lo scorso 9 ottobre 2021.

Per arrivare al nuovo target del 90%, che permetterebbe di mettere maggiormente in sicurezza la popolazione – anche se non si può tecnicamente parlare di ‘immunità di gregge’ secondo la comunità scientifica – a questi ritmi servirebbero 2 mesi e 23 giorni.

Il numero di giorni necessario per raggiungere la soglia si ottiene dalla divisione tra il numero di dosi rimanenti da somministrare e la media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno (escluse le terze dosi).

Vediamo quando si arriverà al traguardo, Regione per Regione, secondo i dati forniti dal Sole 24 Ore

Abruzzo: media mobile a 7 gg di 1.177. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 14 ottobre 2021. Per arrivare al 90%, ci vorrebbero 3 mesi e 19 giorni.

Basilicata: media mobile a 7 gg di 494. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 28 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 2 mesi e 2 giorni.

Calabria: media mobile a 7 gg di 2.120. A questo ritmo ci vorrebbero 13 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. Target sarà raggiunto il giorno 4 dicembre 2021.

Campania: media mobile a 7 gg di 6.436. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 31 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 16 giorni.

Emilia-Romagna: media mobile a 7 gg di 3.793. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 24 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbe 1 mese e 1 giorno.

Friuli-Venezia Giulia: media mobile a 7 gg di 1.098. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 23 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 20 giorni.

Lazio: media mobile a 7 gg di 5.614. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 15 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 21 giorni.

Liguria: media mobile a 7 gg di 1.588. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 22 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 15 giorni.

Lombardia: media mobile a 7 gg di 6.918. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 21 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbe 1 mese e 26 giorni.

Marche: media mobile a 7 gg di 1.473. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 18 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 17 giorni.

Molise: media mobile a 7 gg di 242. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto l’11 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbe 1 mese e 26 giorni.

Piemonte: media mobile a 7 gg di 4.155. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 30 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 27 giorni.

Pa Bolzano: media mobile a 7 gg di 816. A questo ritmo ci vorrebbero 16 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. Target sarà raggiunto il giorno 7 dicembre 2021.

Pa Trento: media mobile a 7 gg di 533. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 12 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbe 1 mese e 19 giorni.

Puglia: media mobile a 7 gg di 3.569. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 21 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 29 giorni.

Sardegna: media mobile a 7 gg di 1.187. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 7 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 25 giorni.

Sicilia: media mobile a 7 gg di 4.852. A questo ritmo ci vorrebbe 1 mese e 10 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. Target sarà raggiunto il giorno 31 dicembre 2021.

Toscana: media mobile a 7 gg di 3.520. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto l’1 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 9 giorni.

Umbria: media mobile a 7 gg di 599. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 27 settembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 3 mesi e 1 giorno.

Valle d’Aosta: media mobile a 7 gg di 106. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 5 novembre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 5 mesi e 2 giorni.

Veneto: media mobile a 7 gg di 4.647. L’80% della popolazione vaccinabile raggiunto il 15 ottobre 2021. Per arrivare al 90% ci vorrebbero 2 mesi e 25 giorni.

(da Fanpage)

Correlati