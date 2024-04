OTTIMA SCELTA DI SCURATI: CON I SOVRANISTI I TEMPI DELLE DISCUSSIONI SONO FINITI



A Quarta Repubblica, su Rete 4, si parla del caso legato al mancato intervento di Antonio Scurati a Chesarà, la trasmissione Rai condotta da Serena Bortone, che ha scatenato le polemiche degli ultimi giorni.

Siamo nell’ottobre del 2022 e Porro invia un cronista a chiedere, a margine di un evento, un commento a Scurati, che ha già pubblicato i primi tre volumi della trilogia M., sul rischio autoritarismo in Italia, spauracchio ricorrente agitato da sinistra. “Vorremmo chiederle se rischiamo un ritorno del fascismo”, afferma il giornalista con l’autore che appare infastidito. “No grazie”.

“Ma ha paura per il futuro dell’Italia?”, insiste il cronista. “Non l’ho mai detto e non c’è bisogno di chiarire. Non con voi, non ho stima per il vostro lavoro”, è la replica gelida di Scurati.

Alle insistenze dell’inviato di Porro, lo scrittore rimarca: “Leggete i miei libri per conoscere la mia versione. Vi è piaciuto? A me non piacete voi”.

“La cosa che mi rode – afferma Porro – è che Alessandro Sallusti (ospite in collegamento della trasmissione, ndr) mi fece pubblicare una recensione dii M. che mi piacque moltissimo, e da giurato dello Strega l’ho pure votato… Per parlarne con Scurati mi sono beccato questo…”.

