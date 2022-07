IL FESTIVAL COSTA CIRCA 17 MILIONI E LA RAI INCASSA 38 MILIONI… UN SPOT PUBBLICITARIO DI 15 SECONDI COSTA 200.000 EURO… CHIARA E’ SEGUITA DA OLTRE 27 MILIONI DI FANS E PORTERA’ NUOVI SPETTATORI: I SUOI 100.000 EURO EQUIVALGONO A MEZZO SPOT



Sui media (principalmente sovranisti e populisti) è iniziato il tiro al bersaglio su Chiara Ferragni, Amadeus e la Rai per la cifra ipotizzata con cui verrà retribuita l’influencer per la presentazione della prima e dell’ultima serata. Si parla di 100.000 euro? Sono fin pochi, dovreste ringraziarla. E vi spieghiamo il perchè.

Non c’entra nulla che “la paghiamo con il nostro canone”: con il nostro canone paghiamo le corbellerie che ci propinano i nostri politici che fanno abbassare gli ascolti e usare lo zapping, il festival non solo si

paga da solo ma produce un attivo milionario.

Carta canta: l’ultima edizione ha visto 17 milioni di costi e 38 milioni di ricavi pubblicitari. Saldo attivo 21 milioni.

Sapete quanto costa uno spot pubblicitario di 15-30 secondi durante il festival? 200.000 euro, il doppio del compenso di Chiara per due serate di presentazione.

Non solo, la Ferragni vanta 27 milioni di fans che la seguono sui vari social: tradotto quanto farà parlare del Festival la sua presenza? Quanti ascolti farà aggiungere? Quante interazioni creerà la sua scelta?

Il festival può piacere o meno ma è l’affare dell’anno della Rai, garantisce il 5% degli interi introiti pubblicitari annuali.

Credo di non sbagliare se affermo che la Chiara sponsorizza un paio di marchi che avranno tutto l’interesse a essere presenti con la loro pubblicità nelle varie serate. Solo dieci loro spot in 5 serate valgono 20 volte il compenso della Ferragni.

Qundi cari populisti e sovranisti, se non avete di meglio di fare, dedicatevi a polemizzare con chi non paga le tasse in Italia e sottrae 100 miliardi agli Italiani.

Così per una volta polemizzereste con voi stessi.

