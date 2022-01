ANCHE GHISLERI E PAGNONCELLI CONCORDANO



Ieri un sondaggio di YouTrend/Quorum per Sky Tg 24 ha sentenziato che gli italiani per il Quirinale preferiscono un Mattarella bis o l’approdo di Mario Draghi.

Oggi altre due rilevazioni incoronano l’attuale inquilino del Colle e il presidente del Consiglio in carica.

Quello di Nando Pagnoncelli di Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera, esclude l’attuale inquilino presidente in carica.

La classifica vede in testa Draghi con il 18%, seguito da Marta Cartabia con il 12% e Paolo Gentiloni, Elisabetta Casellati e Silvio Berlusconi con l’11. Seguono, staccati, Pierferdinando Casini e Letizia Moratti con l’8% e Giuliano Amato con il 7%. Secondo la rilevazione di Pagnoncelli Draghi prevale tra le forze del centrosinistra, i leghisti, gli elettori M5s e gli astensionisti. Forza Italia preferisce Berlusconi mentre Fdi vuole Cartabia.

La rilevazione di Alessandra Ghisleri per Euromedia Research su La Stampa invece vede la preferenza per Sergio Mattarella (14,7%) per almeno altri due anni con Draghi presidente del Consiglio. Draghi è al secondo posto mentre Silvio Berlusconi è all’11,3% seguito da Marta Cartabia (6%), Paolo Gentiloni (5,1%) e la presidente del Senato Elisabetta Casellati (4,7%). Chiudono la classifica Letizia Moratti e Rosy Bindi al 3,8%.

