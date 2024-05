BASTA ANDARE A VIA DELLA SCROFA, SOTTO LA SEDE DI FDI, PER ACCORGERSI CHE IL TRICOLORE ESPOSTO DOVREBBE ESSERE IL PRIMO PUNITO: IL VERDE È SBIADITO, IL BIANCO RISENTE DEL TUBO DI SCAPPAMENTO, IL ROSSO HA LO STESSO COLORE DEL VINO RIDOTTO AD ACETO



Rattoppate il tricolore o Meloni vi sculaccia. I comuni che esibiscono la bandiera sporca, sdrucita saranno sanzionati fino a cinquemila euro. Non sapete esporla? Male. A vigilare ci pensa una nuova figura istituzionale, il maresciallo dello stendardo, insieme alla buoncostume di Mameli.

Fratelli d’Italia rinnova la tradizione delle norme castigo e pernacchia. La proposta di legge è del 15 maggio, è stata depositata alla Camera, ed è firmata da un manipolo di sbandieratori di FDI. Ventiquattro deputati introducono grandi novità “in materia di tutela del decoro nell’esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e Unione europea”.

Dopo lunghe analisi, la presa d’atto: “Girando per le nostre città, troppo spesso vediamo bandiere a brandelli o erroneamente posizionate”. La morale: “Esporre in modo sciatto è segno di resa al degrado”. Il partito di Meloni passa alle maniere forti: il sapone di Marsiglia.

Ventiquattro parlamentari di FDI hanno deciso di impegnare la Camera con questa proposta, la numero 1.156, la legge tricolore pulito. Primo firmatario è Marco Padovani, eletto in Veneto, ma tra i firmatari c’è anche Ciro Maschio, presidente della commissione Giustizia. Il più famoso è Federico Mollicone, il Sangiuliano con l’occhiale Tom Ford, il presidente della commissione Cultura, il patriota che aveva ingaggiato una lotta contro Peppa Pig. Il dl introduce l’articolo 2 bis alla legge del 5 febbraio 98, n. 22.

Sono cinque pagine e raccontano, ancora una volta, questa febbre di italianità che sconfina nell’arlecchinata, questa voglia matta di castigare, ultimi i municipi, chi non passa il ferro da stiro sul tricolore, chi non conosce la marcettina. Come tutte le proposte anche questa ha il suo bignami ridotto di storia. Ci sono riferimenti a Napoleone, agli austriaci, ai Savoia, al Regno di Sardegna; una manciata di righe che hanno lo scopo di “ricordare il valore simbolico, morale e patriottico”. Sbaglia chi descrive FDI come un partito di post missini, di nipotini che non hanno mai fatto i conti con la fiamma. La loro fiamma è la predica.

Tra l’altro, basta andare a Via della Scrofa, sotto la sede di FDI, per accorgersi che il tricolore esposto dovrebbe essere il primo punito. Il verde è sbiadito, il bianco risente del tubo di scappamento, il rosso ha lo stesso colore del vino ridotto ad aceto. Meloni sarebbe costretta a sanzionare Meloni.

Se deve essere decoro, che decoro sia. Almeno tremila euro di multa contro il tricolore che non è stato curato da FDI, con queste ulteriori ammende: Sangiuliano e Mollicone mandati a lavare la bandiera a mano, Adolfo Urso, per punizione, pulirà i parabrezza di 1.500 Fiat Topolino prodotte in Italia.

(da il Foglio)

This entry was posted on martedì, Maggio 21st, 2024 at 20:30 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.