RIDOTTI DA 6 A 5 MILIONI I FONDI DESTINATI AGLI ALLUVIONATI DI TRAPANI



Ventimila euro all’estate di Acate (Ragusa); 25 mila alla festa di San Sebastiano di Melilli (Siracusa); 4.500 euro per “Godrano e i suoi cittadini illustri”; 30 mila per il Festival dell’agricoltura di Ribera (Agrigento).

Il patrimonio culturale, sociale e culinario dei borghi di Sicilia è sacro, mancherebbe altro, ma la Regione guidata dal forzista Renato Schifani si sta facendo prendere un po’ troppo la mano per tutelare le tradizioni: la scorsa settimana, col via libera al collegato-bis alla finanziaria, l’Assemblea regionale ha concesso 670 mila euro per le più disparate sagre, processioni e fiere.

Con un piccolo problema, visto che quei soldi sono stati ottenuti riducendo i ristori alla popolazione alluvionata di Trapani e dintorni. Una beffa che rischia di non finire qui, visto che in Assemblea già si discute di un collegato-ter da approvare nelle prossime settimane.

A denunciare quanto successo è la deputata regionale M5S Cristina Ciminnisi, che da trapanese ha seguito in prima persona il dossier dei risarcimenti alle vittime del maltempo di ottobre. Dopo una lunga melina della Regione, sembrava essersi trovata una soluzione condivisa su un suo emendamento che predisponeva poco meno di 6 milioni in favore degli alluvionati. “E invece arrivo in commissione per votare – racconta Ciminnisi al Fatto – e trovo un contributo di 5 milioni anziché 6. Quel milione era stato spacchettato, prevedendo 200 mila euro per l’Autorità di bacino, e la cosa è accettabile, e circa 670 mila euro per la promozione di eventi sociali e culturali”.

La festa patronale di Piazza Armerina (Enna) vale 20 mila euro; la sagra della ricotta e della provola a Maniace (Catania) 5 mila; il docu-film sull’ex dc siciliano Rino Nicolosi ad Acireale (Catania) merita 9 mila euro. Poi, 20 mila euro per l’estate raffadalese e altri 30 mila per il Primo Maggio di Raffadali (Agrigento), Comune di nascita di Totò Cuffaro in cui è sindaco suo fratello Silvio.

(da Il Fatto Quotidiano)

