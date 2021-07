L’ABBAZIA FINALMENTE RESTITUITA AI CITTADINI



“Riconsegnate le chiavi della Certosa di Trisulti. Ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni, i legali, che hanno fatto si’ che arrivasse questo giorno, facendosi custodi di bellezza e cultura”.

Cosi’ le associazioni di cittadini che si sono battute affinche’ il progetto sovranista di Steve Bannon non approdasse nel monastero della Ciociaria annunciano la restituzione dell’abbazia.

A marzo il Consiglio di Stato aveva confermato la posizione del Ministero della Cultura annullando la concessione della Certosa all’associazione fondamentalista cattolica Dignitatis Humanae Institute. Stamane dunque, riferiscono le associazioni, il direttore dell’associazione Dhi, Benjamin Harnwell ha lasciato l’abbazia restituendo le chiavi.

Finalmente, la Certosa di Trisulti torna a essere bene pubblico, restituito alla collettivita’ e al territorio che lo ospita.

Una vicenda opaca, quella della Certosa, affidata per anni alla scuola sovranista di Bannon, sprovvista dei requisiti richiesti dalla concessione e in mora per il versamento della quota dovuta di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura di soli 100 mila euro

(da agenzie)

