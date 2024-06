IL TUTTO CON INSULTI A MATTARELLA… E QUESTO SAREBBE IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA? MA DOVE LI TROVA I CANDIDATI SINDACO LA MELONI? A PSICHIATRIA?



“In America vanno di moda i ricchioni. Qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono … Tutti quanti là dentro, nel forno crematorio a Cava di Tirreni e abbiamo risolto il problema … puoi chiamare a Mattarella che mi fa un buccxxno a me, capito?”

Sono alcune delle frasi scioccanti pronunciate da Carmine Alfano, direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica all’Università di Salerno (e candidato Sindaco di Torre Annunziata), denunciate dall’Associazione Liberi Specializzandi (Als) e riportate dall’edizione online de L’Espresso.

Alcune delle offese sessiste e omofobi riportate nell’articolo sono rivolte agli stessi specializzandi e specializzande. Sono proprio loro che, stufi del clima vessatorio creato dal primario, le hanno registrate per portarle all’attenzione dell’opinione pubblica.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Giugno 18th, 2024 at 21:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.